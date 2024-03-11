ملكاً وولي عهد وشعباً.. "فيصل الصباح" يُهنئ السعودية بحلول شهر رمضان

ودعا "الصباح"، الله العلي القدير، بهذه المناسبة الكريمة أن يحفظ السعودية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار، تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.