ملكاً وولي عهد وشعباً.. "فيصل الصباح" يُهنئ السعودية بحلول شهر رمضان

هنأ المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية، ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً، بحلول شهر رمضان المبارك للعام 1445هــ.
ودعا "الصباح"، الله العلي القدير، بهذه المناسبة الكريمة أن يحفظ السعودية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار، تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ودعا الله، أن يعيد أمثال هذه الأيام المباركة على السعودية وأهلها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.