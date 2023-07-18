"مبادرة مستقبل الاستثمار" تعقد "قمة الأولوية- آسيا" في هونغ كونغ.. خلال ديسمبر

وصُممت هذه القمة لتكون بمثابة منصة إقليمية لفهم احتياجات البشرية ورغباتها وتوقعاتها، ومن ثم المشاركة في المناقشات والمناظرات التي تهدف إلى تحفيز التحرك الفعّال وإيجاد حلول رائدة، واستنادًا إلى تقرير الأولوية العالمي الصادر عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الهدف هو تمكين القادة وصناع القرار في تعاملهم مع الأولويات الرئيسية لعدد من شرائح المجتمع وذلك من خلال المعلومات وتبادل الآراء.