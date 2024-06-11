بنك الرياض يحصل على شهادة “آيزو “ISO 18295-1:2017 لإدارة مراكز الاتصال وخدمة العملاء

وجاء استحقاق البنك لهذه الشهادة في مجالين رئيسيين هما: إدارة مراكز اتصال العملاء، وخدمة العملاء، ولا شك أن هذه الشهادة سيكون لها الأثر الملموس مما سينعكس بشكل مباشر على تحفيز جهود تطوير مستوى الخدمات المقدّمة للعملاء والدفع بها نحو أبعادٍ إضافية من التميز والجودة والكفاءة، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تحقيق أقصى درجات رضا العملاء، وتمكين البنك من رفع معايير التفاعل مع الشكاوى، ومعالجتها بمرونة وسرعة لضمان مصالحهم.