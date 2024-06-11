بنك الرياض يحصل على شهادة “آيزو “ISO 18295-1:2017 لإدارة مراكز الاتصال وخدمة العملاء

حاز بنك الرياض مؤخرًا على شهادة ايزو ISO 18295-1:2017 لإدارة مراكز الاتصال وخدمة العملاء، الصادرة عن المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” وذلك نتيجة لتحقيق البنك للمعايير الدولية الشاملة واستيفاء كافة المتطلبات اللازمة للحصول عليها.
وجاء استحقاق البنك لهذه الشهادة في مجالين رئيسيين هما: إدارة مراكز اتصال العملاء، وخدمة العملاء، ولا شك أن هذه الشهادة سيكون لها الأثر الملموس مما سينعكس بشكل مباشر على تحفيز جهود تطوير مستوى الخدمات المقدّمة للعملاء والدفع بها نحو أبعادٍ إضافية من التميز والجودة والكفاءة، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تحقيق أقصى درجات رضا العملاء، وتمكين البنك من رفع معايير التفاعل مع الشكاوى، ومعالجتها بمرونة وسرعة لضمان مصالحهم.
وتأتي شهادة آيزو ISO 18295-1:2017 ثمرة للاهتمام الذي يوليه البنك لكسب رضا عملائه، ونتيجة مساعيه المتواصلة وجهوده المكثّفة للارتقاء بمستويات وجودة الخدمة المقدّمة لهم، وإثراء تجربتهم التي ترسّخ من ريادة عملياته ومكانته كخيار مصرفي مفضّل.