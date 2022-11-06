وزير النقل يلتقي نظيره الكوري لبحث تعزيز سبل التعاون وعقد شراكات استثمارية مشتركة

وقدمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عرضًا مرئيًّا عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من فرص ومبادرات وبرامج ومشروعات كبيرة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط قارات العالم الثلاث، إلى جانب استعراض أبرز التقنيات الحديثة التي تستخدمها المنظومة للارتقاء بوسائل النقل كافة وخدمات النقل العام في المدن.