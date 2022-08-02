أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن عن بدء التقديم لبرنامج الزمالة الأمريكية في طب الطوارئ

ولفت د.الشهراني إلى أن تنظيم المجموعة لبرنامج الزمالة الأمريكية في طب الطوارئ، تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية الدقيقة، كما أن هذا التعاون سيمكّننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، والمصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقًا لـ" Princeton Review".