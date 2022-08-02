أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن عن بدء التقديم لبرنامج الزمالة الأمريكية في طب الطوارئ

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، عن فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة الأمريكية في طب الطوارئ؛ وذلك بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن؛ في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية.
وقال د. سعد الشهراني استشاري طب الطوارئ بالمجموعة: إن البرنامج يركز على بناء القدرات البحثية والتعليمية والقيادية، ومدته عام واحد، ويستهدف جميع الأطباء العاملين في المملكة، وليس مقتصرًا على منسوبي المجموعة؛ مضيفًا أن هذه الخطوة تُمَثّل نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي المستمر، كما أنها تأتي تنفيذًا لبنود اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين الأكاديمية، والجامعة العريقة.
ولفت د.الشهراني إلى أن تنظيم المجموعة لبرنامج الزمالة الأمريكية في طب الطوارئ، تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية الدقيقة، كما أن هذا التعاون سيمكّننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، والمصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقًا لـ" Princeton Review".
ودعا د.الشهراني الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Academic.A¬ffairs@drsulaimanalhabib.com
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص على تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، وتعتبر التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية؛ حيث نظمت نحو 1050 مؤتمرًا ومحاضرة وورشة عمل، بإجمالي يتجاوز 9200 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من 160 ألف ممارس صحي، كما تم إطلاق 21 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة.