محليات
"الجوازات" تُعلن جاهزيتها لخدمة المسافرين إلى كأس العرب 2025 بقطر
دعت لتحديث وثائق السفر وأكدت أن الهوية الرقمية لا تكفي لعبور المنافذ
أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها الكاملة لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك من خلال دعم جوازات منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة.
ودعت "الجوازات" المواطنين إلى التأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز يجب ألا يقل عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للسفر إلى الدول الأخرى.
كما شددت على إلزامية حمل جواز السفر أو الهوية الوطنية الأصلية عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن سجل الأسرة والهوية الوطنية الرقمية على منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا يُعتد بهما للسفر خارج المملكة.