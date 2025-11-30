"الجوازات" تُعلن جاهزيتها لخدمة المسافرين إلى كأس العرب 2025 بقطر

ودعت "الجوازات" المواطنين إلى التأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز يجب ألا يقل عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للسفر إلى الدول الأخرى.