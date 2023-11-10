"نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت".. طلاب المملكة يتألقون ويحصدون مراكز متقدمة

وحصل على المركز الأول عالمياً في مجال "مهام الروبوت البرمجية" الطالبان مجتبى حسين السالم وماجد عبدالله الماجد من تعليم الأحساء في المرحلة الثانوية، كما حصل على المركز الثالث عالمياً في مجال "مهندسو المستقبل" الطلاب فهد محمد الزغيبي، وعبدالملك أحمد المالكي، وأحمد علي الشهري من تعليم الرياض في المرحلة الثانوية.