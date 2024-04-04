مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع دعم سكن اللاجئين السوريين في الأردن

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي خلال التدشين: "ينفذ اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الهيئة، مشروعاً نوعياً بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لـ 56 أسرة، ونعلم أن السكن من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية ويشكل عبئاً اقتصادياً حيث يُقْصَى العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".