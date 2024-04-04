مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع دعم سكن اللاجئين السوريين في الأردن

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع دعم سكن اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ويهدف المشروع إلى رعاية 56 أسرة سورية لاجئة من الأيتام والأرامل من خلال توفير المأوى المناسب لهم في مجمع سكني يتم استئجاره بعقد سنوي لهذه الغاية، بحيث يتم تسكين كل عائلة في شقة مؤثثة بالكامل ما يتيح لهذه الأسر تسديد الاحتياجات الضرورية الأخرى، التي لم يكن بإمكانهم تأمينها بسبب التزامهم بدفع الإيجار الشهري؛ بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي خلال التدشين: "ينفذ اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الهيئة، مشروعاً نوعياً بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لـ 56 أسرة، ونعلم أن السكن من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية ويشكل عبئاً اقتصادياً حيث يُقْصَى العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".
من جانبه أوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري بأن المركز يولي اهتماماً كبيراً في رعاية الأيتام والأرامل والسعي من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية للحفاظ على كرامتهم وضمان وصولهم للخدمات المختلفة ودمجهم في المجتمع.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.