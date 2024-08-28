ولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء مملكة تونغا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية لهواكافامايليكو رئيس وزراء مملكة تونغا.
وسلّم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله له اليوم.
ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونغا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التغير المناخي.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.