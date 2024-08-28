ولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء مملكة تونغا

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونغا المزيد من التقدم والازدهار.