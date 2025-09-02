التجارة تتيح تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًا دون خصم من الرصيد السنوي

أعلنت وزارة التجارة عن تمكين المنشآت التجارية من إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني السعودي الـ95 إلكترونيًا عبر منصتها الرسمية، وذلك دون أن تُخصم هذه الأيام من رصيد التخفيضات السنوي المخصص لكل منشأة.
وأوضحت الوزارة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقع Sales.mc.gov.sa بسهولة ويسر، بما يتيح لأصحاب الأنشطة التجارية الاستفادة من موسم التخفيضات الوطني لتقديم عروضهم للمستهلكين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن فترة التخفيضات ستستمر من 16 وحتى 30 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على دعم القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته، إلى جانب توفير تجربة تسوق آمنة ومنظمة للمستهلكين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.