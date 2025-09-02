التجارة تتيح تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًا دون خصم من الرصيد السنوي

وأكدت أن فترة التخفيضات ستستمر من 16 وحتى 30 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على دعم القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته، إلى جانب توفير تجربة تسوق آمنة ومنظمة للمستهلكين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.