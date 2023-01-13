"في مدرستي ⁧‫مسرح‬⁩".. مبادرة شاملة بـ5 مراحل و"السناني" و"المبدّل" يبشران

وتسعى مبادرة "المسرح المدرسي" إلى تحقيق عدد من المخرجات خلال مراحل المبادرة، بحيث تتمثل مخرجات المرحلة الأولى في زيارات استطلاعية للفريق التدريبي لعددٍ من المدارس الحكومية للبنين والبنات في مدينة الرياض، ومقابلات واجتماعات تجمع الأطراف المعنية، أما الثانية فتستهدف تدريب 60 متدربًا ومتدربة، وفي الثالثة 120 متدربًا ومتدربة، وفي الرابعة 3200 متدرب ومتدربة، وفي الخامسة 22,160 متدربًا ومتدربة؛ ليصل بذلك مجموع المتدربين والمتدربات إلى 25,540 متدربًا ومتدربة.