"في مدرستي ⁧‫مسرح‬⁩".. مبادرة شاملة بـ5 مراحل و"السناني" و"المبدّل" يبشران

رحب فنانون وتربويون بمبادرة المسرح المدرسي التي أطلقتها هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، مشيرين إلى أنها تهدف إلى تمكين المعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، من تنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.
وفي التفاصيل، قال الممثل عبدالإله السناني: "تحقيقًا لأهداف الرؤية في مسار الثقافة السعودية، جاءت مبادرة المسرح المدرسي نافذة مشرعة على غدٍ مشرق"، مضيفًا أن "في مدرستي مسرح" من أهم الخطوات في تربية الطالب وتعزيز شخصيته وإكسابه المعرفة والتوازن النفسي والتفكير الناقد عبر العناصر الجمالية لفنّ المسرح، لافتًا إلى أن إطلاق مبادرة المسرح المدرسي منصة لبناء جيل طلابي مبدع ومتوازن؛ حيث نفخر بفنٍّ يصنع التغيير ويوصل الرسالة.
وعبر الكاتب والممثل عبدالعزيز المبدّل عن سعادته بإطلاق المسرح المدرسي، وقال: "تشرفت بدعوة لحضور مؤتمر مبادرة المسرح المدرسي".
وأضاف: "أبشروا بعودة المسرح المدرسي".
واعتبر مدير الشؤون المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة أضم محمد بن ختيم المالكي، أن "عودة المسرح المدرسي إلى المشهد التعليمي من جديد ستسهم في رعاية المواهب الطلابية وتنمية الطاقات الإبداعية لديهم، وحل العديد من المشكلات التي يعاني منها بعض الطلاب كالخوف والتردد من الظهور أمام الآخرين، بجانب حل كثير من القضايا التربوية والمجتمعية بأسلوب هادف وشيق.
وكان مسرح وزارة التعليم بالرياض قد شهد الأربعاء الماضي تدشين مبادرة "المسرح المدرسي" بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ووزارة الثقافة، وبالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية، وبحضور كل من: الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، ووكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن مبادرة المسرح المدرسي تستهدف المعلمين والمعلمات على رأس العمل، بحيث سيتم تدريبهم على دفعات وبشكل تدريجي على تنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى الطلاب والطالبات.
وأضاف "البازعي"، في تصريح لبرنامج "من السعودية" على القناة السعودية، اليوم الجمعة، أن المسرح المدرسي يساهم في بناء وتكوين شخصية الطالب القيادية ومواجهة الجمهور والعمل الجماعي مع فريق.
وتهدف المبادرة إلى تطوير وتمكين منظومة داعمة للمواهب الوطنية، للإسهام في صنع محتوى مسرحي مُلهم، وخلق فرص وظيفية جديدة في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وذلك من خلال تفعيل ثقافة المسرح، وتعزيز دوره في تنمية الأجيال الناشئة، وتطوير قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات تخصصية في المجال المسرحي.
وتستهدف المبادرة تغطية 19,647 مدرسة من المدارس الحكومية في المملكة، وتدريب 25,540 متدربًا ومتدربة، على أن ينتج عنها مسابقة سيكرّم فيها أفضل ألف مسرحية، وذلك وفق الخطة الزمنية التي قسمتها الهيئة إلى 5 مراحل زمنية، تمتدّ إلى 27 شهرًا، بداية من شهر أكتوبر 2022، وتُختتم في ديسمبر 2024، لتكون بذلك إحدى أهم المبادرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية.
وتسعى مبادرة "المسرح المدرسي" إلى تحقيق عدد من المخرجات خلال مراحل المبادرة، بحيث تتمثل مخرجات المرحلة الأولى في زيارات استطلاعية للفريق التدريبي لعددٍ من المدارس الحكومية للبنين والبنات في مدينة الرياض، ومقابلات واجتماعات تجمع الأطراف المعنية، أما الثانية فتستهدف تدريب 60 متدربًا ومتدربة، وفي الثالثة 120 متدربًا ومتدربة، وفي الرابعة 3200 متدرب ومتدربة، وفي الخامسة 22,160 متدربًا ومتدربة؛ ليصل بذلك مجموع المتدربين والمتدربات إلى 25,540 متدربًا ومتدربة.
وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية، والتي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم في وقتٍ سابق، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الثقافي، والتي تعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على تحقيق مستهدفاتها في قطاع المسرح من خلال إستراتيجيتها لتطوير المواهب، والمتضمنة 9 مبادرات تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع المسرحي بالمملكة.