جمعية القلب السعودية تُحيي اليوم العالمي للقلب بتنظيم حملة توعية بالرياض للوقاية من أمراض العصر

صرح الدكتور وليد الحبيب، استشاري أمراض القلب والقصور القلبي ورئيس جمعية القلب السعودية، أن أمراض القلب ما زالت تشكّل تحديًا صحيًا عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى أن الحملة التوعوية هذا العام جاءت تحت شعار (س ت ض ح ك) الذي يرمز إلى السكري، التدخين والتغذية، ضغط الدم، الحركة، الكوليسترول، والسمنة، وهي أبرز عوامل الخطر التي تستوجب المواجهة.