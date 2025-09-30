جمعية القلب السعودية تُحيي اليوم العالمي للقلب بتنظيم حملة توعية بالرياض للوقاية من أمراض العصر

في 29 سبتمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي للقلب، وهو مناسبة تهدف إلى رفع الوعي بخطورة أمراض القلب والأوعية الدموية التي تُعد السبب الأول للوفيات على مستوى العالم.
وقد نظمت جمعية القلب السعودية يوم امس، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب في احد مولات الرياض (ذا فيو مول)، وتهدف الفعالية، التي نُظمت، إلى تعزيز الوعي الصحي وتقديم الفحوصات المجانية للزوار، بهدف الحد من انتشار أمراض القلب والشرايين التي تُعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.
وشهدت الفعالية حضورًا إعلاميًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الحاضرين، حيث تم إطلاعهم على أهمية الوقاية من أمراض القلب من خلال أنشطة تفاعلية ومحطات فحص شملت قياس السكر، والضغط، ومستوى الكوليسترول.
وشهدت فعاليات هذا العام مشاركة عدد من الاستشاريين والأطباء الذين أكدوا على أهمية التوعية المبكرة والوقاية الشاملة من خلال أسلوب حياة صحي يجمع بين التغذية السليمة، النشاط البدني، المتابعة الطبية المنتظمة، والعناية بصحة الفم والأسنان.
وقدم فريق من الأطباء والمتخصصين استشارات فورية للزوار، وأجابوا عن استفساراتهم حول سبل الحفاظ على صحة القلب، وتجنب العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض مثل السمنة والتدخين، ورصد أبرز نصائح الفريق الطبي فيما يأتي.
صرح الدكتور وليد الحبيب، استشاري أمراض القلب والقصور القلبي ورئيس جمعية القلب السعودية، أن أمراض القلب ما زالت تشكّل تحديًا صحيًا عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى أن الحملة التوعوية هذا العام جاءت تحت شعار (س ت ض ح ك) الذي يرمز إلى السكري، التدخين والتغذية، ضغط الدم، الحركة، الكوليسترول، والسمنة، وهي أبرز عوامل الخطر التي تستوجب المواجهة.
وأوضح أن الجمعية تسعى عبر الفعاليات والندوات التوعوية إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن السمنة على وجه الخصوص أصبحت من أخطر مسببات أمراض القلب، الأمر الذي يتطلب تعزيز برامج التثقيف الصحي والوقاية المبكرة.
وأضاف أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وضعت صحة المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعكس أهمية مثل هذه الحملات في رفع الوعي المجتمعي.
من جانبها، شددت الدكتورة ريهام البابطين، استشارية طب الأسنان بمركز الأسنان الجامعي، على أن صحة الفم والأسنان ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب، مبينة أن البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة والأسنان يمكن أن تنتقل عبر الدم وتؤثر سلبًا على المناعة وصحة القلب.
وأضافت أن الزيارة الدورية لطبيب الأسنان ضرورية منذ الطفولة المبكرة وحتى سن الشيخوخة، للكشف عن أي التهابات أو أمراض ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مخاطر أكبر.
وأكدت أن مرضى السكري والقلب أكثر عرضة لمضاعفات التهابات الفم، ما يستدعي متابعة دقيقة بالتعاون بين أطباء الأسنان وبقية التخصصات الطبية.
وأشارت إلى أن هناك توجهًا عالميًا نحو الطب الشمولي (Holistic Medicine) الذي ينظر إلى صحة الإنسان كوحدة متكاملة، مؤكدة أن إهمال صحة الفم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة القلب وجودة الحياة بشكل عام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مبارك عبد الهادي الدوسري، استشاري أمراض القلب، أن أمراض القلب ليست مقتصرة على كبار السن، بل يمكن أن تظهر في أي مرحلة عمرية، بدءًا من الطفولة وحتى الشيخوخة.
ونوه أن بعض الأمراض قد تكون وراثية، ما يستدعي إجراء فحوص وقائية مبكرة خصوصًا لمن لديهم تاريخ عائلي في أمراض القلب.
ووجّه نصائحه للمرضى الذين تجاوزوا الخمسين عامًا بضرورة الالتزام بالأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة، إلى جانب المحافظة على النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة اليومية، مؤكدا أن مرضى السكري وارتفاع الكوليسترول هم الأكثر عرضة لمضاعفات القلب، مما يجعل التحكم في مستويات السكر والدهون أمرًا أساسيًا للوقاية.
وحذر من خطورة التدخين الإلكتروني، مؤكدًا أنه لا يقل ضررًا عن التدخين التقليدي بل قد يكون أشد خطورة وفق بعض الدراسات، حيث يؤثر سلبًا على القلب والرئة والدماغ وسائر أعضاء الجسم.
واتفق الأطباء الثلاثة على أن الوقاية من أمراض القلب تبدأ من الوعي المبكر واتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، النشاط البدني، الامتناع عن التدخين، العناية بصحة الفم والأسنان، وإجراء الفحوص الطبية الدورية.
واختتموا بالتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج، وأن التكاتف بين الأطباء والمجتمع كفيل بتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي وحيوي.