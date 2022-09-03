ملعب الجوهرة في الصورة.. إنجاز مشروع تصريف الأمطار بـ"أصالة جدة"

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يعد من أوائل المشاريع التي طرحتها الأمانة بشبكة مدمجة تعمل على تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.