مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يرأس اجتماعاً لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل؛ بصفته رئيساً للمجلس الاستشاري، اليوم، في نيويورك، الاجتماع الثالث والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.