الندوة العالمية تثمّن إعلان ولي العهد تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

يُذكر أن مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تبلغ 109435 متراً مربعاً، ويضم المركز عديداً من المرافق، منها: مسجد بمساحة 2200 متر مربع؛ يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.