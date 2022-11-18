الندوة العالمية تثمّن إعلان ولي العهد تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرُّض أجزاءٍ كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.
وذكرت الندوة العالمية أن هذا الإعلان الكريم ينبع من حرص سموه واهتمامه بالمراكز الإسلامية حول العالم، وإيمانه الأكيد بدورها ورسالتها في رعاية المسلمين وتعزيز الهوية، وتربية الناشئة على القيم والفضيلة، ونشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال ونشر السلام والوئام العالمي.
يُذكر أن مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تبلغ 109435 متراً مربعاً، ويضم المركز عديداً من المرافق، منها: مسجد بمساحة 2200 متر مربع؛ يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.