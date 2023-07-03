فيديو لشاب سعودي يخدم الحجاج يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بتغريدة: هكذا نربي أبناءنا

في لفتة طيبة استوقف مقطع فيديو لشاب سعودي متطوع يخدم الحجاج خلال موسم الحج الحالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتغريدة أوصى من خلالها الآباء والأمهات بتربية أبنائهم على شرف خدمة الحرمين وقاصديهما، واصفًا مهمة خدمة الحجاج والمعتمرين بأعظم شرف يتشرف به السعوديون كبارًا وصغارًا.