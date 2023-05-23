بتكلفة تتجاوز 118 مليونًا.. أمير الرياض يُدشِّن مشاريع تعليمية بتعليم الخرج

وبيَّن العتيبي أن سموه سيدشن كذلك مبنى إدارة التعليم بمحافظة الخرج للبنين، الذي يتكون من برجَين مكونَين من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تُقدر بـ (800) موظف من الكادر التعليمي والإداري، وبتكلفة إجمالية بلغت (38) مليون ريال. ويشتمل المبنى على مسرح يتسع لأكثر من (300) مقعد، إضافة لقاعات تدريبية تتسع لأكثر من (150) متدربًا ومتدربة.