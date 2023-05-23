بتكلفة تتجاوز 118 مليونًا.. أمير الرياض يُدشِّن مشاريع تعليمية بتعليم الخرج

يُدشِّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا الخميس بمقر إدارة التعليم بمحافظة الخرج، عددًا من المشاريع التعليمية.
وأوضح مدير تعليم الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، أن سمو أمير منطقة الرياض سيدشن ثمانية مشاريع مدرسية مُجهَّزة بجميع الاحتياجات التعليمية والخدمية، وتتسع لأكثر من ستة آلاف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ(80.000.000) ريال.
وأشار إلى أن هذه المشروعات صُممت ونُفذت وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب والطالبات في رحلتهم التعليمية.
وبيَّن العتيبي أن سموه سيدشن كذلك مبنى إدارة التعليم بمحافظة الخرج للبنين، الذي يتكون من برجَين مكونَين من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تُقدر بـ (800) موظف من الكادر التعليمي والإداري، وبتكلفة إجمالية بلغت (38) مليون ريال. ويشتمل المبنى على مسرح يتسع لأكثر من (300) مقعد، إضافة لقاعات تدريبية تتسع لأكثر من (150) متدربًا ومتدربة.