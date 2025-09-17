دوري روشن.. قمة منتظرة تجمع التعاون والاتفاق.. و"نيوم" يواجه الأخدود

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية، حيث تشهد الجولة مباريات تحمل طابع الندية والإثارة أبرزها قمة الأهلي والهلال، ولقاء النصر أمام الرياض.
مباريات الخميس
تفتتح الجولة بثلاث مباريات غدًا الخميس، إذ يستضيف الخلود فريق ضمك على ملعب الحزم بالرس، فيما يلتقي التعاون مع الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالتوقيت ذاته، بينما يشهد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك مواجهة الأخدود ونيوم.
تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي يحتضن قمة الجولة بين الأهلي والهلال في لقاء يجمع قطبين كبيرين يملكان الرغبة في التقدم مبكرًا نحو قمة الترتيب. ويسبقه لقاء القادسية مع الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يتطلع من خلالها الخليج لمواصلة انطلاقته القوية، إضافة إلى مواجهة الفيحاء والشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
تختتم الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الحزم نظيره الفتح بالرس، فيما يلتقي الاتحاد مع النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، قبل أن يُسدل الستار على الجولة بقمة مثيرة تجمع النصر متصدر الترتيب مع الرياض على ملعب "الأول بارك" في الرياض.