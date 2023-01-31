حلبي: المؤسسات والشركات الكبرى تتحايل على التوطين.. وفرق التفتيش غائبة عنها

وينهي "حلبي" قائلاً: "إن ما نحتاجه اليوم من وزارة الموارد البشرية ليس توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ولا رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، ولا إطلاق برامج دعم الأجور لتحفيز توطين الوظائف بهذا القطاع أو ذاك، ولا تقديم محفزات ودعم، بل نحتاج إلى تفعيل قرارات التوطين وتكثيف دور الفرق الرقابية وتحويلها من فرق تجوب الأسواق لتسجل المخالفات على المحلات التجارية الصغيرة إلى فرق تفتيش داخل المؤسسات والشركات للتأكد من احترام هذه المنشآت للقرارات والأنظمة، وتطبيق العقوبات بحق مخالفيها دون استثناء؛ فالجميع أمام النظام سواسية، فليس من المعقول أن يعاقب تاجر صغير، وتعفى من العقوبة شركة كبرى".