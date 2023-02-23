"آيدكس 2023" .. "عربة الدهناء" تسجل حضورها الأول خارجيًا في معرض عالمي

كما أنها تصنف من ضمن العربات التكتيكية المدرعة الصغيرة والمتوسطة الحجم (4×4) ومصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة، يناسب التصميم العام للعربة المهام المختلفة للعربات العسكرية وذا درجة عالية من المرونة يناسب جميع متطلبات المهام المختلفة، مما يجعلها وسيلة شاملة وملائمة جدًا لجميع المهام في ظروف ميدان القتال المغايرة الحالية وإطارات قوية وفقاً للمواصفات العسكرية تؤمن سرعة تنقل عالية في مختلف التضاريس، كما تشتمل تجهيزات العربة على نظام نفخ الكفرات المركزي وهو شرط أساسي لإتمام أي مهمة بنجاح.