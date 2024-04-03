"رياضة المشي" قبل ساعات الإفطار.. عادة رمضانية لأهالي تبوك

ويستهوي "مضمار المشاة" بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، الباحثين عن الرشاقة، والترويح عن النفس في مثل هذه الأوقات، والمجهز بعددٍ من الأجهزة الرياضية، التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبرودات، والتربة الزراعية والتشجير، ليصبح متنفساً للجميع.
في حين أن هذا التنوع منح الكثير من مرتادي المضمار خيارات عدة في تلبية اهتماماتهم بالمضمار، فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.