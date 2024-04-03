"رياضة المشي" قبل ساعات الإفطار.. عادة رمضانية لأهالي تبوك

ويستهوي "مضمار المشاة" بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، الباحثين عن الرشاقة، والترويح عن النفس في مثل هذه الأوقات، والمجهز بعددٍ من الأجهزة الرياضية، التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبرودات، والتربة الزراعية والتشجير، ليصبح متنفساً للجميع.