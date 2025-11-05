مؤتمر عالمي في إسطنبول يدعو لإعادة التفكير في دور المسجد

شهدت مدينة إسطنبول التركية انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الرابع لعمارة المساجد، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، بالتعاون مع جامعة إسطنبول التقنية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية من المملكة العربية السعودية وتركيا.
وأكد الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام للجائزة، أن شعار المؤتمر “إعادة التفكير في المسجد” يُعد دعوة جادّة لمراجعة دور المسجد في المجتمع، في ظلّ التحوّلات المعمارية والاجتماعية المعاصرة. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز المعرفة، وتبادل الخبرات، وإبراز أفضل الممارسات العالمية في تصميم المساجد.
وتضمّ فعاليات المؤتمر جلسات علمية ونقاشية وبحوثًا متخصصة، تستعرض واقع عمارة المساجد في العصر الحديث. كما يشمل ورش عمل تركز على التجربة التركية، إلى جانب البُعد التربوي والاجتماعي لتصميم المساجد، خاصة تلك الموجّهة للأطفال.
وشهد المؤتمر أيضًا إصدار الكتاب الرسمي بعنوان “إعادة التفكير في عمارة المساجد”، في مجلدين يضمان أكثر من 1740 صفحة من البحوث المحكّمة، ليشكّل مرجعًا علميًا ومعماريًا للباحثين والمهتمين بالعمارة الإسلامية.