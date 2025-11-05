مؤتمر عالمي في إسطنبول يدعو لإعادة التفكير في دور المسجد

وأكد الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام للجائزة، أن شعار المؤتمر “إعادة التفكير في المسجد” يُعد دعوة جادّة لمراجعة دور المسجد في المجتمع، في ظلّ التحوّلات المعمارية والاجتماعية المعاصرة. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز المعرفة، وتبادل الخبرات، وإبراز أفضل الممارسات العالمية في تصميم المساجد.