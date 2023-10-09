"ملكية مكة": بدء مرحلة إبداء الرغبات لعقود تشغيل مركبات الأجرة

ونوّهت بأن موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة المكرّمة، حيث تتمثل نوعية العقود في كونها عقود تشغيل لخدمات الأجرة لعدد محدود من المشغلين، مبينة على الصعيد ذاته بأن تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات سيكون في 2023/10/20م، وذلك بعد زيارة بوابة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة.