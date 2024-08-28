"فوهة الوعبة" ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024

وأشار أبا الخيل؛ إلى أن هذا الاختيار جاء بعد تقييمٍ قامت به لجنة مكوّنة من 89 خبيراً عالمياً، حيث تمّ اختيار الفوهة من بين 174 موقعاً مرشحاً قدّمتها 64 دولة، منها: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، نيوزيلندا، الصين، آيسلندا، مصر، وفنلندا، إضافة إلى دول أخرى.