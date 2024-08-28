"فوهة الوعبة" ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل؛ اختيار فوهة الوعبة، أو ما يُعرف بمقلع طمية (بركان المار علمياً)، في السعودية، وترشيحها ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024 من قِبل الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO).
وأشار أبا الخيل؛ إلى أن هذا الاختيار جاء بعد تقييمٍ قامت به لجنة مكوّنة من 89 خبيراً عالمياً، حيث تمّ اختيار الفوهة من بين 174 موقعاً مرشحاً قدّمتها 64 دولة، منها: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، نيوزيلندا، الصين، آيسلندا، مصر، وفنلندا، إضافة إلى دول أخرى.
وتعد فوهة الوعبة واحدة من أكبر وأروع الفوهات البركانية في العالم، وتقع في حرة كشب على بُعد نحو 270 كم شمال شرق مدينة جدة.
جيولوجياً، تُعد الفوهة واحدة من أكبر براكين المار الجافة في العالم، وهي جزءٌ من حقل بركاني أحادي المنشأ يضم 175 بركاناً صغيراً، وتتراوح أعمارها بين مليونَي إلى بضع مئات الآلاف من السنين، وتغطي مساحة تقدر بنحو 6000 كيلومتر مربع.
والفوهة نفسها تشكّلت قبل نحو مليون ومائة ألف سنة، وتتميز بعمق يصل إلى نحو 250 متراً وقطر يبلغ 2.3 كيلومتر، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط أقطار البراكين الأخرى، كما تحتوي على حوض ملحي أو بحيرة ضحلة تشكّلت بسبب تجمُّع مياه الأمطار.
وأكّد أبا الخيل؛ أن فوهة الوعبة، إلى جانب المواقع الجيولوجية الأخرى المختارة على مستوى العالم، تُعد وجهات ملهمة تسهم في تعزيز السياحة الجيولوجية وتطوير العلوم الجيولوجية، مما يوفّر فرصاً مميزة لنشر المعرفة في مجال علوم الأرض.