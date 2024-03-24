افتتاح 31 جامعاً ومسجداً جديداً في شهر رمضان بعسير

من جهة أخرى، أغلق فرع الوزارة بمنطقة عسير ممثلاً في مركز الاتصال الموحد (1933) نحو 143 بلاغاً منذ بداية الشهر الكريم، حيث شملت البلاغات، خدمات الصيانة والنظافة، إضافة إلى استخدام مكبّرات الصوت في غير الأذان والإقامة، بحسب التعليمات المنظمة لها.