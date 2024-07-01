«دله الصحية» توقع عقد تنفيذ مستشفى دله العارض بالرياض

تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الطموحة لشركة «دله الصحية»، والتي تستهدف تعزيز النمو والتوسع في الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات إلى جانب الاستحواذات، وقعت شركة «دله الصحية» عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات لمشروع "مستشفى دله العارض" في مدينة الرياض، بقيمة 690 مليون ريال، وذلك عقب الانتهاء من البنية الأساسية للأعمال الإنشائية، والحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.
وقد تمت مراسم التوقيع بين شركة دله الصحية يمثلها الدكتور أحمد بابعير الرئيس التنفيذي لشركة دله الصحية، والأستاذ خالد زريقة الرئيس التنفيذي لشركة يوسف مرون للمقاولات، حيث تعد الشركة إحدى شركات المقاولات السعودية الرائدة، ولها العديد من المشاريع في إنشاء المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، والتي اتخذت نهجاً واضحاً منذ تأسيسها باتباع أعلى المعايير الدولية للهندسة والبناء والتطوير.
وسيقام مشروع المستشفى الجديد "مستشفى دله العارض" على الأرض المملوكة للشركة على مساحة 45,000 م2 والتي تقع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بحي العارض في مدينة الرياض. ويأتي مشروع بناء المستشفى الجديد في الرياض نظرا للكثافة السكنية العالية فيها وتلبية لاحتياجات المرضى في المنطقة لبناء مجتمع صحي وحيوي، والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتغطية الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة شاملة وآمنة.
وأكدت شركة دله الصحية أن مشروع مستشفى دله العارض سيتم تنفيذه وفقا لطراز معماري حديث، وبما يتماشى مع هوية شركة «دله الصحية»، وسيكون جاهزا في الربع الأول من عام 2027 ، ومتوقع أن يكون للمشروع تأثيرا إيجابيا على تحقيق تطلعات الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية في النمو والتوسع وتعزيز الجانب الصحي مع التزام الشركة في الحفاظ على معايير الجودة اللازمة في تقديم خدماتها في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.
الجدير بالذكر أن شركة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مراجع سنويًا، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، كما تضم موظفين متخصصين وأطباء من ذوي الخبرة، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.
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