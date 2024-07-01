«دله الصحية» توقع عقد تنفيذ مستشفى دله العارض بالرياض

وأكدت شركة دله الصحية أن مشروع مستشفى دله العارض سيتم تنفيذه وفقا لطراز معماري حديث، وبما يتماشى مع هوية شركة «دله الصحية»، وسيكون جاهزا في الربع الأول من عام 2027 ، ومتوقع أن يكون للمشروع تأثيرا إيجابيا على تحقيق تطلعات الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية في النمو والتوسع وتعزيز الجانب الصحي مع التزام الشركة في الحفاظ على معايير الجودة اللازمة في تقديم خدماتها في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.