ضمن "نأتي اليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم يوم الإثنين بتقديم خدماتها للنساء في متوسطة وثانوية القصيعة بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في التجمع الصحي بالقصيم، وفي المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، ويوم الأربعاء في العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد التخصصي، ويوم الخميس في بلدية شمال بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز المشعلية، ويوم الثلاثاء في مركز الحصينية لمدة يومين لكل منهما.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة يوم الأربعاء بتقديم خدماتها للنساء في الابتدائية الأولى للبنات، وفي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد لكل منهما.
كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وفي مركز الأثرب بمنطقة عسير لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.