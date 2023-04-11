نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح طريق الملك عبدالعزيز المؤقت بوجهة "مسار" وطريق الدائري الأول

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة طريق الملك عبدالعزيز المؤقت وطريق الدائري الأول، واطلع على آخر إنجازات أعمال وجهة "مسار"، وكان في معية سموه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومعالي أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي إضافة إلى رئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومجموعة من النواب وكبار التنفيذيين، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل، إضافة إلى الرئيس التنفيذي ياسر أبو عتيق وكبار التنفيذيين في الشركة.