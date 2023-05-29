شاهد.. جمهور "سيتي ووك" يتفاعل مع العروض الحيّة والفرق الاستعراضية

وتحولت ممرات وساحات منطقة "سيتي ووك" إلى مسرح كبير للعروض المشوقة للفرق الاستعراضية التي تقدّم كل يوم لوحات فنية مبهجة، وتجارب مذهلة، وأفكارًا جديدة لزوار المنطقة، حيث حظيت هذه العروض الحية باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالفقرات المقدمة، والاصطفاف حولها؛ لتصويرها والتفاعل معها وسط مشاركة الأطفال حالة السعادة والفرح التي يعيشونها مع كل عرض.