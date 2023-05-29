شاهد.. جمهور "سيتي ووك" يتفاعل مع العروض الحيّة والفرق الاستعراضية

شكّلت عروض الفرق الاستعراضية التفاعلية في منطقة "سيتي ووك"، كرنفالًا من الفرح والتشويق لزوّار تقويم فعاليات جدة 2023، استمتع معها الجمهور من الجنسين صغارًا وكبارًا.
وتحولت ممرات وساحات منطقة "سيتي ووك" إلى مسرح كبير للعروض المشوقة للفرق الاستعراضية التي تقدّم كل يوم لوحات فنية مبهجة، وتجارب مذهلة، وأفكارًا جديدة لزوار المنطقة، حيث حظيت هذه العروض الحية باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالفقرات المقدمة، والاصطفاف حولها؛ لتصويرها والتفاعل معها وسط مشاركة الأطفال حالة السعادة والفرح التي يعيشونها مع كل عرض.
وتشهد منطقة "سيتي ووك" في تقويم فعاليات جدة 2023، إقبالًا لافتًا من الزوار خلال الأيام الماضية والتي تتزامن مع الإجازة المدرسية المطولة للاستمتاع بفعاليات المنطقة وتجاربها المختلفة، وتعدد الخيارات التي تناسب كل الأذواق والأعمار.
ولمعرفة المزيد عن تقويم فعاليات جدة يمكن زيارة: https://saudievents.sa.