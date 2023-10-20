مواطن يطرح صقراً في 30 دقيقة.. ويبيعه على منصة مزاد نادي الصقور السعودي بربع مليون ريال

أبدى الطاروح محمد سليمان الطرفاوي سعادته الغامرة بطرحه أغلى صقر في النسخة الرابعة من مزاد نادي الصقور السعودي حتى الآن، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يصل سعر الصقر؛ الذي طرحه مع شقيقه إلى ربع مليون ريال، خصوصاً أن عملية الطرح لم تستغرق سوى نصف ساعة فقط.
وأوضح محمد أنها المرة الأولى التي يحضر فيها إلى منصة مزاد نادي الصقور السعودي، مؤكداً أن المزايا الكثيرة التي يقدمها النادي للطواريح شجعتهم على الحضور، مشيراً إلى أن النادي نجح في إعادة الشغف لهذه الإرث الكبير الذي يتفاخر به الجميع، كاشفاً أنه اتجه لممارسة هواية طرح (شبك) الصقور منذ ثلاث سنوات، حيث توقف عن العمل وركز جهوده في هذا الجانب.
وكان محمد الطرفاوي وشقيقه طرحا قرناس شاهين في منطقة العويقيلة (طوله 16 إنشاً وعرضه 14 إنشاً ونصف، ووزنه 955 جراماً) وتم بيعه في الليلة الرابعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بمبلع 250 ألف ريال بعد منافسة قوية على منصة المزاد للظفر به من قبل الصقارين، ليصبح أغلى صقر في النسخة الحالية حتى الآن من مدة المزاد الذي تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.
ويوفر نادي الصقور السعودي مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيداً أو شبكاً) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.