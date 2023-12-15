برعاية الملك.. أمير الرياض يحضر غدًا ختام العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية

من جانبه ثمّن مديرُ عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل؛ متابعةَ واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز لأعمال الإعداد والتجهيز لإقامة العرض الدولي، وحرصه على أن تواكب هذه الفعالية تطلعات القيادة الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.