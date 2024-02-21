حالة طبية تُجبر طائرة سعودية على الهبوط الطارئ في كراتشي

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كانت في المجال الجوي الهندي، ولكن بعد تقييم الحالة والظروف، قرر قائد الطائرة الهبوط في مطار "جناح الدولي" في كراتشي، بعد الحصول على إذن الهبوط الطارئ.