أمين جدة: إزالة وتطوير الأحياء العشوائية قرار إنساني وجريء يهدف لتوفير السكن الملائم

قال أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، خلال الجلسة الحوارية عن "دور الأمانات في تطوير تميز المدن" بمعرض "مشروعات مـدن متميـزة فـي عـهـد خـادم الحرمين الشريفين 2022م" في دورته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والذي تشارك فيه الأمانة، إن قرار القيادة بإزالة وتطوير الأحياء العشوائية بجدة قرار إنساني وجريء، يهدف إلى توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم.