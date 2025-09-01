الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة حتى نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير إلى استمرار هطول الأمطار بمشيئة الله حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدد من مناطق المملكة، موضحًا أن الغزارة ستتراوح بين المتوسطة والغزيرة.