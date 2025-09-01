محليات

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة حتى نهاية الأسبوع

المركز الوطني يحذر من غزارة متفاوتة ويدعو لاتباع التعليمات حفاظًا على السلامة
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير إلى استمرار هطول الأمطار بمشيئة الله حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدد من مناطق المملكة، موضحًا أن الغزارة ستتراوح بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضح المركز أن مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متفاوتة، مع فرص لامتداد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر الموقع الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات في ظل الأجواء الممطرة المتوقعة.

