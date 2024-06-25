بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية

حضر اللقاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.