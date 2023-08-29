"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في غينيا كوناكري

وقال مدير مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري محمد مختار جالو: إن الندوة تواصل جهودها الخيرية في إنشاء العديد من المراكز التنموية في مختلف دول إفريقيا؛ لما لها من أهمية كبيرة في خدمة المجتمعات الإنسانية. كما ثمَّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاج إليها كثير من المناطق في "غينيا كوناكري".