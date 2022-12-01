محليات

المركز الوطني للعمليات الأمنية يُقيم معرضين توعويين في المزاحمية والأحساء

للتعريف برقم الطوارئ 911 وما يقدّمه من خدمات للمواطنين والمقيمين
المركز الوطني للعمليات الأمنية يُقيم معرضين توعويين في المزاحمية والأحساء
عبدالله صالح

ينظّم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركزي العمليات الأمنية الموحدة "911" بمنطقتي الرياض والشرقية؛ معرضين تعريفيين وتوعويين في "المزاحمية مول" بمحافظة المزاحمية، و"العثيم مول" بمحافظة الأحساء، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

ويهدف المعرضان إلى التعريف برقم الطوارئ "911"، وما يقدّمه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض يخدم "22" محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحّد عمل "62" غرفة عمليات، بينما يقدم مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية خدماته لـ"12" محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل "29" غرفة عمليات تحت سقف واحد، وبرقم طوارئ موحد هو "911".

وتعدّ مراكز العمليات الأمنية الموحدة "911" من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

المركز الوطني للعمليات الأمنية

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