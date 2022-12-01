المركز الوطني للعمليات الأمنية يُقيم معرضين توعويين في المزاحمية والأحساء

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض يخدم "22" محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحّد عمل "62" غرفة عمليات، بينما يقدم مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية خدماته لـ"12" محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل "29" غرفة عمليات تحت سقف واحد، وبرقم طوارئ موحد هو "911".