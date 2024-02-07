"زينور".. نيوم تكشف عن مشروعها السياحي على خليج العقبة

يذكر أن تطوير "زينور" يأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات: "ليجا"، و"إبيكون"، و"سيرانا"، و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، التي تعدُّ جزءًا من وجهات نيوم للسياحة المستدامة على خليج العقبة.