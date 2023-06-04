3 جوائز.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يدعو أصحاب المشاريع إلى تقديم أعمالهم

دعا مهرجانُ البحر الأحمر السينمائي أصحابَ الأفلام والمشاريع السينمائية والمخرجين من أصول عربية أو أفريقية، إلى تقديم أعمالهم من خلال "سوق البحر الأحمر" و"معرض ويب" في نسخته 2023، التي ستبدأ من 12 يونيو إلى 18 أغسطس 2023م؛ بهدف دعم الإنتاج المشترك، وتوزيع الأفلام، واكتشاف المواهب الجديدة.
وسيقدم "سوقُ البحر الأحمر" مجموعةً مختارة من 10 إلى 12 مشروعًا قيد التطوير، أما معرض WIP فسيختار مجموعة من خمسة إلى ستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج؛ حيث ستحصل جميع فرق الأفلام على فرصة تقديم مشاريعهم وأفلامهم خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إضافةً إلى ورش عمل وجلسات اجتماعات فردية، وعروض تقديمية قيد التنفيذ إلى جمهور من الصناعة الدولية.
وستتنافس جميع مشاريع الأفلام المختارة من سوق البحر الأحمر على 3 جوائز ممنوحة من لجنة التحكيم: الجائزة الأولى "جائزة تطوير سوق البحر الأحمر"، وقدرها 35000 دولار أمريكي، والجائزة الثانية "جائزة التنويه الخاصة بسوق البحر الأحمر"، وقدرها 25000 دولار أمريكي، أما الجائزة الثالثة "جائزة إنتاج سوق البحر الأحمر"، فقدرها 100000 دولار أمريكي.