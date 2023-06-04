3 جوائز.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يدعو أصحاب المشاريع إلى تقديم أعمالهم

وسيقدم "سوقُ البحر الأحمر" مجموعةً مختارة من 10 إلى 12 مشروعًا قيد التطوير، أما معرض WIP فسيختار مجموعة من خمسة إلى ستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج؛ حيث ستحصل جميع فرق الأفلام على فرصة تقديم مشاريعهم وأفلامهم خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إضافةً إلى ورش عمل وجلسات اجتماعات فردية، وعروض تقديمية قيد التنفيذ إلى جمهور من الصناعة الدولية.