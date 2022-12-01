نضد ثربان الأثرية.. قرية ذات جاذبية خاصة بالخضار والضباب والمياه الجارية

تتميز قرية نضد الاثرية، التابعة إدارياً لمحافظة العرضيات والتي تقع على قمة جبل ثريان، بجمال طبيعتها الساحرة التي يكسوها الخضار الربيعي.
ومما يزيد من جمال القرية أن مساحتها تغطيها أشجار الظل المعمرة إضافة إلى شعابها وجداول المياه الجارية المنحدرة من الصخور المحيطة بها، كما تحتضن القرية مجموعة من المساكن القديمة المبنية من طبيعة الأرض الحجرية، فضلاً عن وجود الكهوف النقوش والرسومات الأثرية.
وكان سكان هذه القرية قبل عشرات السنين، يعيشون في قمة هذا الجبل، مستخدمين الدواب للتنقل وقضاء احتياجاتهم قبل ظهور السيارات، وكانوا يستخدمون دوابهم لحرث مزارعهم التي كانت تكفي حاجتهم رغم صغر مساحاتها.
وبعد عصر التنمية والتطور في جميع مدن وقرى السعودية، غادر كل سكان قرية نضدن إلى قرى أخرى للاستفادة تلك الخدمات، وبقي المكان شبه مهجور قبل أن يعود له أحفاد من سكنوها لإحيائها من جديد وترميم تلك المباني القديمة وبناء أخرى حديثة لتصبح مهيأة لاستقبال زائريها من السياح والمتنزهين، الذين يتوافدون في مثل هذه الأيام للاستمتاع بأجوائها الضبابية وطبيعتها البكر.
ويعاني الزوار من صعوبة في الوصول إلى القرية بسبب وعورة الطريق، وسط آمال بأن تتولى الجهات المعنية في بلدية ثريبان ووزارة النقل تعبيد الطريق الرئيس المؤدي للقرية، وكذلك طرق القرية الداخلية.