نضد ثربان الأثرية.. قرية ذات جاذبية خاصة بالخضار والضباب والمياه الجارية

وبعد عصر التنمية والتطور في جميع مدن وقرى السعودية، غادر كل سكان قرية نضدن إلى قرى أخرى للاستفادة تلك الخدمات، وبقي المكان شبه مهجور قبل أن يعود له أحفاد من سكنوها لإحيائها من جديد وترميم تلك المباني القديمة وبناء أخرى حديثة لتصبح مهيأة لاستقبال زائريها من السياح والمتنزهين، الذين يتوافدون في مثل هذه الأيام للاستمتاع بأجوائها الضبابية وطبيعتها البكر.