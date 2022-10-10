والد طالب القطيف المتوفى اختنافاً بحافلة مدرسية: سيُحاسَب كل متسبّب "سائق ومشرفة"

كشف المواطن هاشم الشعلة؛ والد الطالب المتوفى في حافلة مدرسية بمحافظة القطيف، لـ"سبق"، أن جثمان الطفل حسن (5 أعوام) تمّ تحويله إلى الطب الشرعي، ولم يتم تسلُّم الجثمان إلى الآن، فيما أكّد أن الجثمان سيتم تحويله للمستشفى بعد الطب الشرعي، وسيتم دفن جثمان طفله بعد تسلُّمه من المستشفى مباشرة.
وعن سائق ومشرفة الحافلة، قال والد الطالب: "السائق لا يزال محتجزاً لدى الجهات الأمنية، والتحقيق في القضية مستمر، ولا بد من كشف الحقائق"، وأكّد والد الطالب أن كل مَن تسبّب في هذه الحادثة سوف يكون محل تساؤلٍ، وسوف يُحاسَب وفق النظام والقانون، سواء السائق أو مشرفة الحافلة أو غيرهما، فهذه أمانة -مع الأسف- لم تُصن.
وطالب والد الطالب بإنهاء مسلسل الإهمال في حافلات الطلاب والطالبات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، مشيراً إلى أن "الأسرة لم تستوعب الحادثة إلى الآن، فالجميع متأثر"، فيما قدّم الشكر لتعليم الشرقية لوقفتهم وتقديم واجب العزاء في وفاة نجله.
هذا وقد تُوفي طفلٌ يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقاً بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من قِبل سائق الحافلة ظهر أمس الأحد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"سبق"، أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكّد من وجود أي طالبٍ داخلها.
وقال "الباحص"؛ إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، وجّهت بتشكيل فريق عملٍ يقوم بزيارة المدرسة، ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأعرب عن تعازي أسرة تعليم الشرقية كافة وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.