والد طالب القطيف المتوفى اختنافاً بحافلة مدرسية: سيُحاسَب كل متسبّب "سائق ومشرفة"

وعن سائق ومشرفة الحافلة، قال والد الطالب: "السائق لا يزال محتجزاً لدى الجهات الأمنية، والتحقيق في القضية مستمر، ولا بد من كشف الحقائق"، وأكّد والد الطالب أن كل مَن تسبّب في هذه الحادثة سوف يكون محل تساؤلٍ، وسوف يُحاسَب وفق النظام والقانون، سواء السائق أو مشرفة الحافلة أو غيرهما، فهذه أمانة -مع الأسف- لم تُصن.