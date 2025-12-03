شاهد.. "ملاكمة الروبوتات" تسرق الأضواء في معرض التحول الصناعي بالرياض

وأضاف أن سعر النسخة الأساسية G1 يبدأ من 16 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة النسخة المتطورة G1 Edu-U2 نحو 35 ألف دولار، وتحتوي على وحدة معالجة رسومية من "نيفيديا" تتيح تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة، موضحًا أن النسخة الأساسية محدودة القدرات ولا تدعم الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.