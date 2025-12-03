شاهد.. "ملاكمة الروبوتات" تسرق الأضواء في معرض التحول الصناعي بالرياض

خطف المشهد الأبرز في معرض التحول الصناعي السعودي 2025 أنظار الزوار، حيث تصادمت الروبوتات داخل حلبة ملاكمة مبتكرة، جمعت بين القوة والدقة والذكاء، في عرض فتح آفاقًا جديدة لاستخدام الروبوتات في الحياة اليومية والقطاعات الصناعية.
وبرز جناح شركة "يوني تري" الصينية بعرض مذهل جمع بين القتال والمهام الذكية، وسط إقبال كثيف من الزوار لمشاهدة روبوتات تحاكي السلوك البشري وتنفذ حركات دقيقة، في استعراض قدّم تصورًا عمليًا لتقنيات المستقبل.
وأوضح "ليان لي" من شركة يوني تري أن الروبوت "Unitree G1" يُعد النموذج الأساسي القادر على أداء وظائف بسيطة مثل المصافحة والتلويح والحركة، في حين تنتمي النسخ المعروضة الأخرى إلى فئة أكثر تقدمًا، مؤكدًا: "النسخ المتطورة قادرة على الملاكمة وتنفيذ مهام متعددة حسب احتياجات العملاء".
وأضاف أن سعر النسخة الأساسية G1 يبدأ من 16 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة النسخة المتطورة G1 Edu-U2 نحو 35 ألف دولار، وتحتوي على وحدة معالجة رسومية من "نيفيديا" تتيح تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة، موضحًا أن النسخة الأساسية محدودة القدرات ولا تدعم الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.
واستعرضت الشركة أيضًا مجموعة من الروبوتات الكلبية، من بينها روبوت التفتيش "Inspection Dog" المزوّد بحساسات دقيقة لأعمال الفحص داخل المصانع، إلى جانب روبوت خاص بإطفاء الحرائق مزوّد بمدفع مياه للمشاركة في مهام الإنقاذ والطوارئ.
يُذكر أن معرض التحول الصناعي 2025، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع "دويتشه ميسي" الألمانية وشركة معارض الرياض، أقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، ويعد منصة إقليمية لعرض أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحلول التصنيع الذكي والطاقة المستدامة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي وتقني متقدم.