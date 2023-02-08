"السلمان" يُشيد بإنسانية القيادة في إغاثة البلدان المنكوبة بالزلزال

وكان قد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا، وتمنياتهما، حفظهما الله، للمصابين بالشفاء العاجل، جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم "الاثنين 15 /7 /1444هـ الموافق 6/ 2 /2023م"، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية.