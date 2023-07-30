إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي القادم

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق" مع استكمال المعلومات اللازمة، ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ الموافق 1 أغسطس 2023م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.