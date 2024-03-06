"مجسم الإبل" برفحاء يخطف الأنظار.. وعدسات المصورين تتسابق لتوثيقه

وتفصيلاً: نفذت البلدية مجسماً جمالياً لثلاثة من الإبل: اثنان في وضع الوقوف وثالث في وضع الجلوس، يتوسط الدوار، ووضعت الشداد على ظهور الإبل تعبيراً عن دور الإبل في نقل البضائع والبدو الرُحل قديماً.