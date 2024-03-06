"مجسم الإبل" برفحاء يخطف الأنظار.. وعدسات المصورين تتسابق لتوثيقه

انتهت مؤخراً بلدية محافظة رفحاء، من تنفيذ مجسم للإبل بتصميم فريد داخل دوار شارع الجامعة العربية.
وتفصيلاً: نفذت البلدية مجسماً جمالياً لثلاثة من الإبل: اثنان في وضع الوقوف وثالث في وضع الجلوس، يتوسط الدوار، ووضعت الشداد على ظهور الإبل تعبيراً عن دور الإبل في نقل البضائع والبدو الرُحل قديماً.
وبلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة أمتار، وصنع المجسم من مادة الفايبر جلاس، وطليت المجسمات باللون الأحمر وهو اللون الذي يرمز لأحد الأنواع من الإبل.
ويأتي اختيار مجسم الإبل، تضامناً مع السنة الميلادية 2024 بعدما أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة عن تسميتها بعام "الإبل"، وذلك في إطار الاحتفاء بمكانتها وقيمتها الثقافية، وتعزيز حضورها المحلي والدولي.
ومع إزاحة الستار عن المجسم، بدأ كثير من المصورين والهواة تصويب عدسات الكاميرات والجوالات نحوه لالتقاط الصور الاحترافية والتذكارية له، ونشرها في المنصات الاجتماعية، مبدين إعجاباً كبيراً به.