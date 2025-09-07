"السجل العقاري" يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية

ويشمل التسجيل في الأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير: (الندى، الفيصلية، اليمامة، الريان، المروج، الصناعية، التعاون، الغدير، المنار، النخيل، الحزم، مخطط تنظيم الأرض الحكومية الواقعة جنوب مخطط الحصون المعتمد رقم 731 تجاري)، والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة حوطة سدير: (الحلة الطالعية، جزء من حي ربعه الحصون، جزء من حي أم عنيق، حي الشبيلية، بدر، القادسية، المروج)، ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الخرج: (أجزاء من حي النخيل، حي الهداء، الزاهر، الازدهار، المجد، العارض، طويق، المسيل، النهضة، الملقا، الجامعة، الورود، السلام، الرفيعة، اليرموك، الريحان، جزءًا من حي السهباء، حي البدع، أم السلم، مشرفة، المحمدية، مشرف، الفيصلية، العدامة، الناصفة، السيح، النهضة، جزءًا من حي السلمية، حي غياضه، أحد، الديرة، جزءًا من حي فرزان، حي العالية، اليمامة، الخالدية، نجد، العيون، النرجس، العسيلة، جزءًا من حي العفجة، حي البساتين، العقيق، سلطانة، جزءًا من الرفايع، جزءًا من حي الرفاع)، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة الدلم: (العليا، الياسمين، الصناعية، بدر، الوادي، المزرعة، الريان، السليمانية، الناصرية، الازدهار، الخالدية، الفلاح، سدير، السلام، الديرة، الفيصلية، الصحنة، مخطط 590، النخيل، زميقة، النهضة، مخطط 415، مخطط 543، مخطط 476، مخطط 557، حي الضبيعة، مخطط 555) ويشمل التسجيل الأحياء التالية في مدينة الرياض: (المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقًا ووادي نمار غربًا، جزءًا من حي الخير، جزءًا من حي الفرسان، حي الزهور، جزءًا من حي الشعلة، حي المجد، حي الرحاب، حي الدانة، أجزاء من حي النخبة).