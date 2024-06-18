بأحمال قصوى تاريخية.. السعودية للكهرباء تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1445هـ

وأكد المهندس "القنون" أن النجاح تمثل، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارها بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له، مشيرًا إلى استعدادات الشركة المبكرة لحج العام المقبل وتسخير كامل الطواقم والقدرات الهندسية والفنية والإدارية لخدمة ضيوف الرحمن.