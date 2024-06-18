بأحمال قصوى تاريخية.. السعودية للكهرباء تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1445هـ

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC نجاح الخطة التشغيلية لحج عام 1445هـ، بإشراف وزارة الطاقة، وتوجيه ومتابعة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقد سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مجتمعةً أحمالًا قصوى تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ الحمل الأقصى في مدينة مكة 5361 ميجاوات فيما وصلت الأحمال في مشعر عرفة إلى 454 ميجاوات وفي منى 343 ميجاوات، وذلك في ظل استقرار الخدمات الكهربائية واستمراريتها في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة ولله الحمد.
وهنّأ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، القيادة بمناسبة إعلان نجاح موسم حج 1445 هـ، معربًا عن سعادته بمساهمة الشركة في نجاح موسم الحج من خلال تقديم خدمة كهربائية موثوقة وذات جودة عالية في مكة والمشاعر المقدسة وفي ظل تسجيل أحمال كهربائية تاريخية لحج عام 1445هـ.
وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم التوجيه والمتابعة المباشرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من بداية الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتي انطلقت مباشرةً بعد موسم الحج الماضي وامتدت حتى آخر أيام الحج، وكذلك التوجيهات والمتابعة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة جاء بعد تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وضخ استثمارات تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليون ريال لتطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء؛ لضمان توفير خدمة كهربائية مستقرة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
وأكد المهندس "القنون" أن النجاح تمثل، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارها بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له، مشيرًا إلى استعدادات الشركة المبكرة لحج العام المقبل وتسخير كامل الطواقم والقدرات الهندسية والفنية والإدارية لخدمة ضيوف الرحمن.