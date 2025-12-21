بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم ضمن مشروعات تطوير محاور الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، عن بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم، وذلك ضمن أعمال "برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض".