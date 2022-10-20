بالفيديو.. "العنزي" مبتعث سعودي يقدم صورة مشرفة عن بلاده

‫وفي التفاصيل بحسب صباح العربية، "يعاني "يان"، وهو مسن هولندي، من الإعاقة الجسدية بعد أن تخلى عنه الجميع، لكنه وجد الرعاية والمواساة في الشاب "نايف العنزي"، وهو مبتعث سعودي في هولندا، وذلك بعد أن تعرف عليه عن طريق أحد أصدقائه الذي تطوع في منظمة إنسانية.