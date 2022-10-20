بالفيديو.. "العنزي" مبتعث سعودي يقدم صورة مشرفة عن بلاده
قدم مبتعث سعودي صورة مشرفة لبلاده من خلال اعتنائه بمُسن هولندي يعاني من الإعاقة ولم يجد من يواسيه.
وفي التفاصيل بحسب صباح العربية، "يعاني "يان"، وهو مسن هولندي، من الإعاقة الجسدية بعد أن تخلى عنه الجميع، لكنه وجد الرعاية والمواساة في الشاب "نايف العنزي"، وهو مبتعث سعودي في هولندا، وذلك بعد أن تعرف عليه عن طريق أحد أصدقائه الذي تطوع في منظمة إنسانية.
وكانت الفكرة هي الذهاب لمثل ذلك المسن يوماً في الأسبوع ومحادثته، لكونه يعاني من الوحدة، وليس رعايته باستمرار، لكن العلاقة تطورت واستمرت فيما بعد.
وأشار "العنزي" إلى أن التعامل مع المسن الهولندي ساهم في تطور لغته بشكل ملحوظ، وساعده ذلك في اجتياز مستوى متقدم في اللغة الهولندية خاضه قبل أيام.
وأوضح المبتعث العنزي أن "نشر الفيديوهات وتداول المقطع عبر عديد من مواقع التواصل في تعامله وسلوكه الحسن مع المسن الهولندي هو شيء إيجابي وأننا نتعامل بأخلاقنا مهما كان هناك اختلافات وفروقات في الثقافات والأديان، وعكس صورة مشرقة عنا كمسلمين وعرب؛ لأن الإعلام الغربي يحور ويشوه الصورة عنا ويظهرنا بطريقة وحشية".
وينشر المبتعث السعودي نايف العنزي مقاطع تعامله مع المسن الهولندي عبر حساباته في مواقع التواصل، ولقيت تفاعلاً كبيراً وإشادة بحسن أخلاقه ومبادرته التي تعكس الصورة المشرفة للسعوديين، وتظهر المقاطع "العنزي" وهو يصطحب المسن الهولندي للترفيه عنه إلى المطاعم والمقاهي كما أنه يزوره في منزله ويلبسه حذاءه ويعتني به ويواسيه ويجالسه كأحد أبنائه.