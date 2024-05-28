"نايف الراجحي الاستثمارية" و"مسكان" تطلقان شركة "ارال" لتطوير مشاريع عقارية عملاقة مستدامة تحقق بيئة معيشية متكاملة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مسكان، طلال هشام المطلق، على أن هذه الشراكة سينتج عنها تنفيذ مشاريع ضخمة تلبي احتياجات السوق المتنامية، كما تُمثل خطوة تأسيس شركة جديدة نقطة تحول مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في الابتكار والتوسع في قطاع التطوير العقاري، وأضاف بقوله: "نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق مشاريع نوعية تواكب تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030".